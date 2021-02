House of the Dragon, le riprese del spin-off di GOT partiranno presto: ecco quando

Sembra che manchi veramente molto poco all'inizio delle riprese del primo spin-off di Game of Thrones targato HBO Max. A riferirlo è stato proprio il chief content officer dell'emittente che ha rivelato che i lavori di House of the Dragon inizieranno molto prima di quanto si pensi.

"Stiamo per partire", ha detto Bloys. "Le riprese inizieranno ad aprile". Ha aggiunto poi che gli showrunner Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal "scrivono da molto tempo" e hanno le bozze di tutti i 10 episodi della prima stagione "in varie fasi".

La produzione di House of The Dragon dovrebbe partire insomma la prossima primavera e questo fa ben sperare che la serie prequel dedicata ai Targaryen possa arrivare nei tempi previsti e cioè nel 2022. Bloys ha poi aggiunto che ovviamente è molto difficile eguagliare il successo della serie originale ma, House of the Dragon ce la metterà tutta per non deludere i fan.

"Dirò solo che in generale tutti sono consapevoli che l'originale è un grande spettacolo e hanno fatto letteralmente la storia, faremo di tutto per onorarlo. Ma vuoi anche raccontare diversi tipi di storie. Quindi sarà sicuramente nell'universo di Game of Thrones, ma si spera che sembrerà qualcosa di totalmente diverso ed eccezionale al tempo stesso".

Ramin Djawadi comporrà la colonna sonora di House of The Dragon.