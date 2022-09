House of the Dragon, rumor: svelata durata e titoli degli ultimi episodi rimasti?

Mentre House of the Dragon continua a registrare numeri impressionanti, un nuovo rapporto potrebbe aver svelato la durata e i titoli degli ultimi episodi della prima stagione che usciranno nelle prossime settimane.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, l'account HOTDsource ha anticipato i tempi di esecuzione e i titoli degli ultimi cinque episodi di House of the Dragon: la durata degli episodi proposta dall'elenco è abbastanza normale per una produzione HBO, con puntate che normalmente si aggirano intorno all'intera ora anche per le serie televisive di altri network e/o piattaforme di streaming (la quarta stagione di Stranger Things fa storia a sé, chiaramente). Se l'elenco dovesse risultare accurato - e al momento possiamo confermare almeno il sesto episodio - allora i fan del mondo de Il trono di spade avranno ancora parecchi minuti da passare in casa Targaryen prima della conclusione della stagione.

Ricordiamo che House of the Dragon è già stato rinnovato per una seconda stagione, e se HBO sta pianificando la produzione di episodi più lunghi - come fu per l'ottava stagione de Il trono di spade - presumibilmente ciò avverrà con il prossimo ciclo di episodi, che sicuramente alzeranno ancora di più la posta in gioco nel regno di Westeros.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.