House of the Dragon: quanto è lungo il salto temporale nello spin-off di Game of Thrones?

La notte scorsa è andato in onda il sesto episodio di House of the Dragon che, come da previsione e come anticipato dai numerosi trailer pubblicati da HBO, ha visto l'attuarsi dell'annunciato salto temporale nella storia fin qui raccontata. Questo salto ha anche causato un cambio nel cast principale data l'età non più giovane di alcuni personaggi.

Con il sesto episodio di House of the Dragon è arrivato il momento tanto atteso dai fan della serie: il grande salto temporale è finalmente arrivato. Normalmente, i salti temporali non sarebbero preoccupanti, dato che House of the Dragon ne ha già avuti diversi. Ma con il salto temporale tra il quinto e il sesto episodio della serie prequel di Game of Thrones della HBO sono arrivate le versioni invecchiate di alcuni tra i personaggi preferiti dai fan, tra cui Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower.

Nel sesto episodio della serie ci sono alcuni indizi che ci dicono esattamente quanto tempo è passato dal quinto episodio. Innanzitutto lo show fa riferimento al fatto che Otto Hightower (Rhys Ifans) è stato spodestato come Primo Cavaliere del Re 10 anni prima e Re Viserys Targaryen (Paddy Considine) afferma che Lord Lyonel Strong (Gavin Spokes) è stato il suo Primo Cavaliere per 10 anni, rifiutando le dimissioni di Strong.

Tuttavia, quell'evento si è verificato nel quarto episodio, non nel quinto. Fortunatamente Laenor Velaryon (John Macmillan) dice di essere stato sposato con Rhaenyra Targaryen per 10 anni. Possiamo quindi confermare che c'è stato un salto temporale di 10 anni tra gli episodi cinque e sei perché il loro matrimonio è avvenuto alla fine del quinto episodio. Questo non sarà nemmeno l'ultimo salto temporale o recasting della serie, poiché sia i figli di Alicent che quelli di Rhaenyra saranno invecchiati ulteriormente in futuro.

Il tempo non è stato generoso con Re Viserys, che sta lentamente soffrendo per la sua lebbra. L'episodio non ci ha permesso di vedere come Otto Hightower, Rhaenys Targaryen (Eve Best) o Corlys Velaryon (Steve Toussaint) se la siano cavata in questo lasso di tempo, ma dovremmo scoprirlo presto, dato che il prossimo episodio si intitola "Driftmark" e vedrà senza dubbio un ritorno alla sede della Casa Velaryon. Un ritorno che sarà agrodolce a causa della morte di Leana Velaryon nel sesto episodio. Anche lei è stata soggetta a un recast, anzi due: nel sesto episodio è interpretata da Nanna Blondell, mentre nel quinto episodio era interpretata da Savannah Steyn.