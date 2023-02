House of the Dragon, San Valentino a Westeros con i Targaryen grazie all'home-video

Il regno di Casa Targaryen ha inizio in House of the Dragon: La prima stagione completa, disponibile in home video a partire da oggi, martedì 14 febbraio 2023 con Warner Bros. Home Entertainment, per un San Valentino a tema Westeros e soprattutto infuocato come i Targaryen.

Tutti i dieci episodi della prima stagione della serie HBO di successo, premiata lo scorso 10 gennaio come Miglior Serie Drammatica ai Golden Globe 2023, saranno accompagnati da un'ora di contenuti speciali e oltre 15 inedite featurette. House of the Dragon: La prima stagione completa sarà disponibile in edizione speciale Steelbook 4K Ultra HD con le esclusive artcards dei protagonisti al prezzo di €59,99, in Steelbook 4K Ultra HD al prezzo di €59,99, nella Standard Edition 4K Ultra HD al prezzo di €49,99, in Blu-ray al prezzo di €39,99 e in DVD a €29,99.

House of the Dragon ha debuttato in tutto il mondo domenica 21 agosto e ha stabilito il record di ascolti nella storia della HBO per una nuova serie originale. Negli Stati Uniti tutti gli episodi hanno ottenuto una media di 29 milioni di spettatori con ascolti più che triplicati per il lancio della prima puntata di una nuova serie. Basata su "Fire & Blood" di George R.R. Martin e ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, la serie racconta la storia di Casa Targaryen e include tra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Milly Alcock e Bethany Antonia.

Se siete interessati, cliccando sul link evidenziato di seguito potete scoprire tutti i contenuti speciali del cofanetto House of the Dragon La prima stagione completa.