House of the Dragon: tutto ciò che sappiamo sullo spin-off di Game of Thrones

Con la diffusione delle prime immagini ufficiali di House of the Dragon è tempo di addentrarci in questa attesissima nuova serie che ci riporterà nell'universo narrativo di Game of Thrones, di cui la nuova serie costituisce uno spin-off ambientata parecchi anni prima. Ecco tutto ciò che sappiamo finora dello show HBO, compreso trama e cast.

Dopo aver dato un'occhiata alle immagini ufficiali di House of the Dragon, alcuni dettagli per non perdersi l'arrivo di questa nuova serie. Prima di tutto sappiamo sarà un prequel agli eventi di Game of Thrones ambientata 300 anni prima della storia narrata da George R.R. Martin nei romanzi. La serie farà il suo debutto nel 2022 su HBO mentre in Italia arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti sia su Sky che sulla piattaforma digitale Now. Molto probabilmente sarà programmata per la seconda metà del 2022, quindi è auspicabile un'uscita in autunno.

La trama si concentrerà sulla Dance of the Dragons, ovvero la guerra civile tra i Targaryen, i fratelli Aegon II e Rhaenyra, che si sfideranno per il trono dopo la morte del padre Viserys I. In questa guerra saranno coinvolte anche le altre rinomate case di Westeros, come quelle dei Lannister e degli Stark. Una guerra che avrà come culmine lo sterminio dei draghi della casa dei Targaryen, che subito dopo la guerra si estingueranno, almeno fino all'arrivo di Daenerys Targaryen centinaia di anni dopo.

Emma D’Arcy interpreterà la Principessa Rhaenyra Targaryen, la primogenita di Viserys I "nata con tutto, eccetto l'essere un uomo". Matt Smith sarà il Principe Daemon Targaryen, il fratello più giovane di Viserys I, il vero erede al trono, coraggioso guerriero e cavalcatore di draghi". Rhys Ifans sarà Otto Hightower, mano destra del Re defunto che serve lealmente il regno. Quest'ultimo vede Deamon come una minaccia per il regno. Olivia Cooke sarà Alicent Hightower, figlia di Otto. Secondo la descrizione quest'ultima possiede sia la grazia di una donna di corte sia l'acume di un politico.

Steve Toussaint sarà Lord Corlys Velaryon, meglio nota come The Sea Snake, il più grande esploratore nautico nella storia di Westeros. Infine, Paddy Considine sarà Re Viserys I e Eve Best interpreterà la Principessa Rhaenys Velaryon.

Ci saranno ovviamente i draghi, Ramin Djawadi tornerà per la colonna sonora dopo essersi occupato di tutte le stagioni di Game of Thrones, per le quali è stato premiato più volte; George R.R. Martin sarà produttore esecutivo.

House of the Dragon è attualmente l'unico spin-off confermato di Game of Thrones.