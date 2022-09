House of the Dragon, una scena tagliata rivela un particolare su Daemon Targaryen

Mentre ci prepariamo per gli episodi finali di House of the Dragon che andranno in onda nelle prossime settimane, una scena eliminata dello show HBO ha spinto il pubblico a fare alcune supposizioni sulla sessualità di Daemon Targaeryen, l'amatissimo principe canaglia interpretato da Matt Smith.

Partendo da due frame che sono stati diffusi sui social in cui il fratello minore di Re Viserys guarda un servitore direttamente negli occhi e poi si avvicina per sussurrare al suo orecchio, alcuni hanno ipotizzato che il personaggio potesse essere bisessuale, ipotesi questa confermata prima dalla scena tagliata in cui Daemon Targaryen viene visto baciare proprio l'uomo a cui facevamo riferimento pocanzi.

La sessualità di Daemon Targaryen non è mai stata esplicitamente dichiarata nel romanzo che ha ispirato House of the Dragon, ovvero Fire & Blood di George R.R. Martin. Tuttavia, la serie ha dimostrato che il principe si abbandona spesso e volentieri a tutti i suoi istinti, senza badare troppo alla morale comune. In uno degli episodi più discussi di House of the Dragon, Daemon ha portato sua nipote Rhaenyra (allora interpretata da Milly Alcock) in un bordello e li, dopo averle fatto un discorso sui sui doveri da futura da Regina e su tutte le libertà di cui può godere, l'ha baciata in maniera assai appassionata, senza tener conto del loro legame di parentela.