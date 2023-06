House of the Dragon, secondo il creatore 'la chiave è il conflitto generazionale'

Le tematiche trattate in House of the Dragon sono numerose, come si confà ad uno show che aspira a un tale grado di profondità e complessità: secondo il creatore della serie Ryan Condal, però, un filo conduttore da tener sempre presente esiste e va cercato nel conflitto generazionale che porta al disfacimento i Targaryen.

"Il trucco è stato il mostrare questo conflitto generazionale che prende il via con la generazione di Viserys" sono state le parole di Condal, che ha parlato con Deadline nell'ambito della stessa intervista durante la quale Matt Smith ha definito sincero l'amore di Daemon per suo fratello Viserys.

L'autore ha proseguito: "Viserys e Otto Hightower l'hanno trasmesso alle loro figlie, Rhaenyra ed Alicent, che da giovani donne sono state utilizzate come armi nel gioco del trono. Quando poi sono cresciute, diventate adulte e hanno avuto loro stesse dei figli questa rivalità e questa sete di potere è stata trasmessa ai loro figli. Quindi è una storia che copre tre generazioni e avevamo bisogno di mostrare tutto ciò nel corso di una sola stagione".

Un conflitto che, come ben sappiamo, non si fermerà certo alla generazione dei figli di Rhaenyra e Alicent! Mentre il mondo intero attende con trepidazione la seconda stagione dello show, intanto, Peter Dinklage ammette di non aver ancora visto il finale di House of the Dragon.