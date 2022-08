House of the Dragon: il secondo episodio ha una crescita del 2% su HBO Max

I sondaggi Nielsen indicano una crescita importante di spettatori tra il primo e il secondo episodio di House of the Dragon, serie distribuita su HBO Max. Secondo le ultime stime, infatti, ci sarebbe stato un aumento di spettatori del 2% tra una puntata e l'altra.

La prima del 21 Agosto aveva raccolto l'importante numero di 10,2 milioni di spettatori a livello nazionale, e a 8 giorni dalla trasmissione si avvicina ai 25 milioni. In molti hanno infatti deciso di recuperare l'episodio, e probabilmente le recensioni positive hanno attirato tanti indecisi a guardare la serie prequel di Game of Thrones. Proprio la serie madre, secondo la HBO avrebbe raggiunto un altro massimo settimanale sulla piattaforma la scorsa settimana, con un aumento del 30% e con 8 settimane consecutive di crescita. Questo probabilmente proprio per l'uscita dello spin-off. E infatti GoT nella classifica dello streamer era al secondo posto la scorsa settimana, dietro allo stesso House of the Dragon.

Ovviamente tutte queste ottime notizie hanno portato all'immediato rinnovo di House of the Dragon per una seconda stagione. La serie ci riporta ben 200 anni prima rispetto agli eventi di GoT, ma questo non la rende meno interessante per i fan, anzi. Sicuramente ad aiutare c'è il talento della troupe e dei suoi co-creatori, Martin e Ryan Condal, con quest'ultimo che è anche co-showrunner con Miguel Sapochnik.

E voi, avete visto i primi due episodi della serie? Fateci sapere nei commenti cosa ne avete pensato. Intanto vi lasciamo con il promo dell'episodio 3 di House of the Dragon.