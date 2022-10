House of the Dragon, Ser Criston ama ancora Rhaenyra? Risponde Fabien Frankel

Ser Criston Cole è forse stato il personaggio dello show HBO che più velocemente è passato dall'essere apprezzato all' essere odiato dai fan. Dopo l'elettrizzante nono episodio di House of the Dragon, la serie va verso la sua conclusione e Fabien Frankel, che interpreta appunto Cole, ha parlato del suo cavaliere al New York Times.

Il punto di svolta del personaggio arriva dopo la sua relazione con la principessa Rhaenyra, interpretata da Milly Alcock e poi da Emma D'Arcy. Cole cerca di scappare con la principessa, scelta etichettata da molti come "ingenua". “Non ho mai pensato che fosse ingenuo. E' stato portato fuori da una vita che ha capito di non aver appreso appieno", ha raccontato Frankel. "Ovviamente, c'è un'oscurità dentro di lui che in un certo momento viene innescata, e lui diventa quello che è."

Alla domanda se Ser Criston amasse ancora Rhaenyra, Frankel ha risposto: “Il primo amore è il primo amore. Penso che tutti ameranno per sempre la persona di cui si sono innamorati per la prima volta”.

Uno degli ultimi momenti che vede coinvolto il personaggio è quello del penultimo episodio, quando Cole pone la corona di Aegon il Conquistatore sulla testa di Aegon II (Tom Glynn-Carney). Riguardo l'azione che gli è valsa il soprannome di "Kingmaker" nei libri, Frankel ha dichiarato: "Penso che lo consideri un suo dovere, come protettore giurato di Alicent, di dover proteggere questi ragazzi. È quasi come una figura paterna per loro".

In attesa del decimo episodio, vi lasciamo con le nuove immagini del season finale di House of the Dragon.