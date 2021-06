House of The Dragon: prima serie prodotta nei nuovi studi all'avanguardia di Warner Bros

I sono partiti lo scorso aprile lavori per House of The Dragon sono partiti lo scorso aprile e a quanto pare, l'attesissimo prequel di Game of Thrones sarà la prima ad essere prodotta nei nuovi studi super all'avanguardia messi su in brevissimo tempo dalla Warner Bros.

Si tratta di studi ultra tecnologici, implementati per sostenere la sempre maggiore richiesta di set in cui sia facile fare i conti con la complessità della realtà virtuale. La pandemia ha influenzato notevolmente le modalità di produzione e, si fa sempre più allettante la prospettiva di poter filmare in uno spazio contenuto e controllato in grado di sostituire più ambienti in un unico giorno di riprese.

La scelta di questo nuovo studio permetterà ad House of The Dragon di sfruttare molteplici ambientazioni esterne e interne, senza richiedere estenuanti viaggi alla troupe e al cast dello show HBO.

In particolare il V Stage è uno dei più grandi studi di produzione virtuale in Europa, e offre oltre 24.000 metri quadrati di spazio totale. L'interno sarà caratterizzato da un 7.100 metri quadrati di ambiente di produzione virtuale che utilizza 2.600 pannelli LED integrati con un sistema di elaborazione all'avanguardia. A completare la struttura ci sono altri 5.544 metri quadrati di pannelli LED con otto sezioni che funzionano indipendentemente l'una dall'altra.

"Il lancio del V Stage porta una dimensione completamente nuova alla WB, fornendo un ambiente entusiasmante in cui offrire un nuovo livello di creatività", ha affermato Emily Stillman direttrice degli Studios. "Con gli incredibili scenari dello show e l'eccezionale qualità che HBO offre sempre, House of the Dragon è la produzione perfetta per massimizzare le opportunità senza precedenti che questo spazio offre".

"Una produzione con l'ambizione e le dimensioni di House of the Dragon richiede davvero uno studio in grado di fornire strutture all'avanguardia", ha aggiunto Janet Graham Borba, Responsabile West Coast Production di HBO. "Il nuovo palcoscenico virtuale si aggiunge all'hub Leavesden e ci consente di sfruttare appieno tutti ultimi sviluppi tecnologici".