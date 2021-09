House of the Dragon, sette aggiunte al cast del prequel di Game of Thrones: le new entry

Abbiamo visto in questi giorni le nuove foto dal set di House of the Dragon. Le riprese della serie spin-off di Game of Thrones continuano, mentre il cast continua a prendere forma con le nuove aggiunte che sono state da poco comunicate. Si tratta di sette new entry, con delle sintetiche descrizioni dei relativi personaggi.

In House of the Dragon vedremo così Ryan Corr nel ruolo di Ser Harwin "Breakbones" Strong, l'uomo più forte dei Sette Regni, nonché erede di Harrenhal. Ci sarà poi anche David Horovitch, che interpreterà il Gran Maestro Mellos, il fidato consigliere di Re Viserys.

La terza novità nel cast è Jefferson Hall, nel ruolo di due gemelli: Lord Jason Lannister, Signore di Castel Granito, e Tyland Lannister, un politico astuto e calcolatore.

Stando alle dichiarazioni di Olivia Cooke, vedremo in House of the Dragon dei personaggi "davvero ben scritti". Oltre a lei, era già nota la presenza, nella serie prequel di Game of Thrones, di Paddy Considine, Matt Smith, Steve Toussaint, Emma D'Arcy e Rhys Ifans.

Tra le altre new entry ci saranno invece Graham McTavish e Matthew Needham. Interpreteranno rispettivamente Ser Harrold Westerling, ex soldato della Guardia Reale, esempio di cavalleria e onore, e Larys Strong, figlio minore del Maestro delle Leggi Lyonel Strong. Quest'ultimo sarà interpretato da Gavin Spokes, mentre l'altra novità è rappresentata da Bill Paterson, che in House of the Dragon sarà Lord Lyman Beesbury, Maestro del Conio di Re Viserys e Signore di Harrenhal.