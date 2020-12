House of the Dragon, primo sguardo al prequel di Game of Thrones! Ecco un drago

Lo scorso anno veniva confermato House of Dragon lo spin-off sui Targaryen ambientato molto prima degli eventi che tutti abbiamo visto nelle 8 stagioni di Game of Thrones. Ora, finalmente, abbiamo l'opportunità di dare un primo sguardo a ciò che è già stato, ma deve ancora venire.

Westeros, 193 anni prima dell'era in cui abbiamo visto il continente per la prima volta nella popolare serie HBO. Un regno dominato da una sola dinastia: i Targaryen.

Queste le premesse dello spin-off prequel House of The Dragon, di cui quest'oggi il CEO di WarnerMedia Jason Kilar ha voluto mostrarci dei primi dettagli.

Come potete vedere nelle immagini presenti anche nella nostra gallery, si tratta di due concept art il cui soggetto è, ovviamente, un drago.

"Le riprese della nuova serie di Game of Thrones, House of the Dragon, inizieranno nei prossimi mesi. Fate attenzione ai draghi di passaggio!" ha scritto Kilar nel post, lo stesso in cui ha annunciato l'arrivo di tutti film Warner Bros. del 2021 su HBO Max.

La pre-produzione di House of The Dragon è già in corso da diversi mesi, e si attendono le prime notizie sui casting (di recente si vociferava Matt Smith tra i possibili protagonisti della serie), che a questo punto non dovrebbero tardare ad arrivare. Miguel Sapochnik è lo showrunner in carica assieme a Ryan Condal, con Vince Gerardis e George R.R. Martin tra i produttori.