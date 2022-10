House of the Dragon, lo showrunner avverte: 'Aemond Targaryen non è uno psicopatico'

Terminata la prima stagione dello spin-off di Game of Thrones, House of the Dragon, lo showrunner principale del progetto Ryan Condal ha potuto analizzare ampiamente la storia raccontata in questo primo ciclo di episodi, soffermandosi su trama e alcuni personaggi salienti. Tra questi c'è Aemond Targaryen, tra i più suggestivi dell'intero show HBO.

La prima stagione di House of the Dragon si è conclusa domenica sera, con un agghiacciante omicidio sulle nuvole. Aemond ha cercato di vendicarsi di Lucerys per avergli sfregiato l'occhio quando erano bambini, e l'ha inseguito attraverso una tempesta a dorso di drago per cercare di dimostrare le sue intenzioni. Quello che non aveva previsto, però, era che il grande drago Vhagar avesse una mente propria. Nonostante Aemond avesse detto alla bestia di fermarsi. Vhagar ha ucciso Lucerys e il suo drago, facendoli precipitare sulla Terra.

Sebbene Aemond sia stato sicuramente spietato e malvagio nel corso della serie, era chiaro che non aveva intenzione di uccidere Lucerys in quel momento. Per lo showrunner Ryan Condal e il team creativo di House of the Dragon, quello è stato un momento cruciale. Volevano dimostrare che Aemond non era davvero uno psicopatico, ma che le sue azioni hanno delle conseguenze.

"Aemond non è sicuramente esente da colpe in ciò che è accaduto a Luke. Ma Aemond è stato anche un bambino vittima di bullismo che per una parte della sua vita è stato preso in giro perché non aveva un drago", ha dichiarato Condal all'Hollywood Reporter. "Ora ce l'ha, e cavalca il drago più grande del mondo. Penso che stesse dimostrando al suo rivale che non si sarebbe lasciato intimidire e che non si sarebbe lasciato prendere in giro, probabilmente è più importante che cercare di diventare killer dei propri parenti, cosa che Aemond farebbe in modo molto poco calcolato e stupido all'inizio, quando i pezzi iniziano a muoversi sulla scacchiera e le lealtà vengono stabilite e si cerca di capire chi farà un patto matrimoniale per garantire il proprio esercito... per Aemond lanciare bombe atomiche fin dall'inizio e scatenare una vera e propria guerra dei draghi sarebbe molto sciocco, ma è esattamente quello che finisce per fare, perché le cose gli sfuggono di mano e sono fuori controllo. È una scena complessa. Aemond non è esente da colpe, ma non è nemmeno uno psicopatico senza una linea di pensiero logica".

Vi ricordiamo che House of the Dragon è un'esclusiva di Sky ed è disponibile in streaming su NOW.

Il finale di House of the Dragon ha fatto registrare il record per HBO dai tempi del finale di GoT.