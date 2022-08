House of the Dragon, lo showrunner concorda: 'Come Succession, ma con i draghi'

Lo showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, concorda sul fatto che il prossimo spettacolo prequel di GoT sia simile a Succession della HBO, ma con i draghi. Condal è lo showrunner di House of the Dragon insieme a Miguel Sapochnik. Il duo prende il posto di David Benioff e D.B. Weiss, che non sono stati coinvolti in alcun modo nel prequel.

Durante una recente intervista con la rivista SFX (tramite GamesRadar), Condal ha parlato del paragone tra House of the Dragon e Succession. Lo showrunner è d'accordo con il confronto e ha rivelato che la serie della HBO è stata in realtà un'ispirazione diretta per House of the Dragon. Ecco le sue parole:

"Sì, penso che in realtà sia una grande metafora, e le cose a cui abbiamo fatto più riferimento sono state The Crown e Succession. Il Trono di Spade originale è davvero la Guerra delle due Rose, ma al posto degli York e dei Lancaster ci sono gli Stark e i Lannister – due famiglie separate che non si sono mai piaciute in primo luogo. Questa, tuttavia, è la Danza dei Draghi. È una guerra civile che avviene all'interno di una singola famiglia, che in un certo senso rende la cosa molto più avvincente e tragica, perché vedi persone che sono parenti di sangue rivoltarsi l'una contro l'altra e andare in guerra".

In attesa del debutto dello show, vi lasciamo con l'ultimo trailer rilasciato di House of the Dragon.