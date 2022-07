House of the Dragon, lo showrunner: 'Ecco perché i Targaryen sono un po' come i Jedi'

Manca sempre meno al debutto di House of the Dragon su HBO Max, e lo showrunner della serie Ryan Condal ha trovato un paragone illustre per i suoi protagonisti. Ma a che riguardo?

Durante una recente intervista, il co-showrunner di House of the Dragon Ryan Condal ha discusso della realizzazione dello show, delle regole che si sono imposti lui e il collega Miguel Sapochnik nel trasporre la storia dello spin-off prequel di Game of Thrones sullo schermo, e di come questa serie tv non poteva non essere realizzata con un particolare punto di vista.

"Sono un fan di questi libri da 20 anni. Ero un fan di Game of Thrones, e ho visto il pilot la sera in cui è stato trasmesso per la prima volta su HBO, e ogni episodio successivo. Non puoi [aspettarti di] emulare Thrones, è come i Beatles. Per questo ho messo in chiaro fin da subito che che sono un fan che sta cercando di realizzare ciò che vorrebbe vedere, e sono felice di quello che abbiamo ottenuto" ha raccontato Condal, aggiungendo "I Targaryen sono come i Jedi in Star Wars: hai sentito raccontare le loro gesta, si narra di ere in cui erano tanti e forti, ed è qualcosa che avresti sempre voluto vedere. E ora ne hai l'opportunità".

House of the Dragon arriverà quest'estate su HBO Max e Sky.