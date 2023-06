House of the Dragon, per lo showrunner GOT 'è il più grande show televisivo della storia'

Anche se il nostro amato Peter Dinklage non ha ancora visto House of the Dragon e dunque lo show è privo di "benedizione" da parte di Tyrion Lannister di Game of Thrones, per Ryan Condal la serie madre è stata dura scrivere il prequel del "più grande show televisivo della storia".

A dirlo è lo showrunner della serie TV nel corso del panel di House of the Dragon tenutosi lo scorso marzo: appassionatosi dei libri di George RR Martin, Ryan Condal ha dichiarato che è stata proprio la serie "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" ad avvicinarlo alla scrittura: ed ecco qui il fortunatissimo prequel di Game of Thrones.

"Vent'anni sono passati così velocemente e ho dovuto affrontare la pressione e la responsabile di scrivere il prequel del più grande programma televisivo nella storia dell'universo: è stata molto dura da affrontare - ha detto Condal a Deadline - come fan, ho deciso di realizzare lo spettacolo che volevo vedere. Penso che ci siamo riusciti e ne sono molto orgoglioso”.

House of the Dragon è tra le serie HBO con l'esordio più visto di sempre, seconda solo a The Last of Us. Dopo un rinnovo immediato per una seconda stagione, i fan dovranno attendere ancora qualche tempo prima di tornare a Westeros: fortunatamente lo sciopero WGA non ha interrotto le riprese che pare preannuncino una perdita per Rhaenys, ma pare che non ci saranno ulteriori revisioni alla sceneggiatura di House of the Dragon 2.

Lo show non dovrebbe arrivare sul piccolo schermo prima del 2024, ma i fan sono già in trepidante attesa dalla fine dei cinquantasei minuti di The Black Queen, l'ultimo episodio della prima stagione del prequel di GOT.