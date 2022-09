House of the Dragon, lo showrunner: 'Le giovani Rhaenyra e Alicent? Non so se torneranno'

Ci siamo tutti immediatamente affezionati a Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower: le due protagoniste di House of the Dragon ci sono state presentate con i volti di Milly Alcock ed Emily Carey, entrambe rimpiazzate a metà stagione in seguito all'annunciato salto temporale. Ma ci sarà mai modo di rivederle nella loro prima versione?

L'interrogativo, mentre House of the Dragon supera Gli Anelli del Potere, è stato posto anche allo showrunner dello show HBO, che si è però trincerato dietro un prudente "non so", non chiudendo comunque definitivamente le porte al ritorno di Alcock e Carey nei panni dei due personaggi che potrebbero aver lanciato definitivamente le loro carriere.

"Guardate, non lo so" sono state le parole di Ryan Condal, che ha poi parlato delle operazioni di scrittura della seconda stagione attualmente in corso: "Ma loro non fanno parte della storia che stiamo raccontando, non ce ne stiamo preoccupando adesso". "Game of Thrones non è mai stato uno show basato sui flashback" ha poi proseguito lo showrunner, ammettendo però che House of the Dragon potrebbe, al contrario della serie madre, optare per soluzioni narrative di questo tipo.

Attualmente, insomma, è davvero difficile fare pronostici al riguardo: e voi, da che parte state? Vi piacerebbe rivedere le due ragazze in qualche flashback? Diteci la vostra nei commenti! Proprio Emily Carey, intanto, ha rispedito al mittente le accuse di queerbaiting mosse ad House of the Dragon.