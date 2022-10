House of the Dragon, lo showrunner: 'Le prossime stagioni come le centrali di GoT'

Il paragone tra House of the Dragon e Game of Thrones è costante e inevitabile, nonostante la nuova serie HBO in onda su Sky e NOW abbia ormai abbondantemente dimostrato di poter vantare personalità e qualità tali da emanciparsene: gli stessi autori, comunque, non negano di aver preso ovviamente a riferimento alcuni cicli della serie madre.

Dopo aver promesso più umorismo e guerre nella seconda stagione di House of the Dragon, infatti, lo showrunner Ryan Condal ha affrontato proprio l'argomento Game of Thrones, additando le stagioni 3, 4, 5 e 6 della serie con Emilia Clarke e Kit Harington come principali punti di riferimento per quanto riguarda l'atmosfera.

"Non so se la Danza dei Draghi si diffonderà mai quanto fece l'originale guerra per il trono, semplicemente perché questa arrivò ad esempio oltre la Barriera o ad Essos. Per quanto riguarda le stagioni che stiamo scrivendo, comunque, il ritmo ricorderà molto quello di una stagione centrale, tipo le stagioni dalla 3 alla 6 di Game of Thrones, in termini di respiro e personaggi" sono state le parole di Condal.

Cosa ne dite? Credete siano i punti di riferimento giusti quelli adottati dal team dello show? Diteci la vostra nei commenti! Elizabeth Olsen, intanto, non ha escluso un suo casting in House of the Dragon.