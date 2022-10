House of the Dragon, lo showrunner sul potere dei draghi: 'Sono come dei da controllare'

Adesso che il finale di House of the Dragon della prima stagione è alle spalle, lo sceneggiatore Ryan Condal si sta concedendo una serie di interviste in cui poter parlare a ruota libera dello show campione d'ascolti su HBO. Proprio in una di queste, lo showrunner ha discusso del potere e della pericolosità dei mitici draghi dei Targaryen.

Vi ricordiamo che QUESTO ARTICOLO E' CONTRASSEGNATO COME SPOILER quindi non procedete con la lettura se non avete visto il finale di stagione di House of the Dragon.

I Targaryen sono più vicini agli dei che agli uomini, ricorda Rhaenyra (Emma D'Arcy) ai figli Jace (Harry Collett) e Luke (Elliot Grihault) nell'episodio finale di House of the Dragon andato in onda questa settimana. Le sue parole avevano lo scopo di ricordare ai figli la loro stirpe, oltre a ricordarci la cautela che suo padre Viserys, il pacifico, le aveva fornito nel primo episodio della stagione: Il controllo dei draghi da parte dei Targaryen è un mito, "sono il potere con cui gli uomini non avrebbero dovuto scherzare", le dice, e ora sappiamo perché.

Per la prima volta nella storia di Game of Thrones, i fan hanno visto cosa succede quando i draghi vanno fuori controllo. Per fare il prepotente con Luke, suo zio, il principe Aemond, si alza in volo su Vhagar, la draghessa più anziana del reame, mentre il primo è alla guida del suo giovane drago Arrax, che ha il vantaggio della velocità e dell'agilità date le sue dimensioni più ridotte. A un certo punto, però, entrambi i cavalieri perdono il controllo dei loro draghi e in seguito Vhagar uccide rapidamente il piccolo Arrax e il suo cavaliere. È stato doloroso da guardare e ancora più orribile è stata la consapevolezza che i draghi sono davvero armi di distruzione di massa.

Nell'intervista, Condal ha paragonato i draghi alle bombe nucleari mentre spiega il punto di vista dei Re. Ha detto: "Viserys ha cavalcato Balerion. Il motivo per cui è sceso da quel drago e non ne ha mai più cavalcato un altro, nella nostra mente, nella storia in background, è perché aveva cavalcato una bomba nucleare e si era reso conto della sua terribile potenza e ne aveva paura in un modo in cui una persona che rispetta la potenza di una pistola o di un aereo da guerra la rispetterebbe".

I produttori hanno spiegato in precedenza che ogni drago ha un proprio comportamento e temperamento. Condal ha spiegato: "Credo che la cosa che dobbiamo capire con questi draghi è che sono senzienti. Sono divinità di cui abbiamo il controllo, fino a un certo punto".