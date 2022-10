House of the Dragon, lo showrunner sui recast: 'Mi hanno spaventato a morte'

Con l'uscita di "The Black Queen", la prima stagione di House of the Dragon è ufficialmente giunta al termine. Nell'arco dei dieci episodi, i fan hanno assistito al recast di diversi personaggi, essenziali per il proseguo delle vicende.

E proprio di questa coraggiosa scelta ha parlato lo showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal: "Mi ha spaventato a morte", ha dichiarato Condal in un'intervista a Deadline. "Ha anche [spaventato] a morte la HBO. Ma per ringraziarli, voglio dire loro che sono davvero la migliore rete del mondo. Sono stati audaci e hanno detto 'Noi' di HBO, stiamo investendo su questo progetto, e lo faremo.' Sono incredibilmente grato loro per questo. Ma sì, mi ha spaventato a morte. Nessun altro l'ha mai fatto prima. Voglio dire, il più simile a noi è stato The Crown, uno dei miei drammi preferiti degli ultimi 20 anni. Ho parlato di The Crown più nella nostra stanza [degli scrittori] che della maggior parte degli altri spettacoli diversi da Game of Thrones. Loro sono riusciti a farlo con un successo incredibile".

I recast più importanti sono stati naturalmente quelli di Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen, interpretate prima da da Emily Carey e da Milly Alcock e poi da Olivia Cooke ed Emma D'Arcy. Voi avete apprezzato questa scelta? Fatelo sapere nei commenti!

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Olivia Cooke su House of the Dragon.