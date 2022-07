House of the Dragon: per lo showrunner la serie potrebbe diventare antologica

L'imminente serie prequel di Game of Thrones House of the Dragon sta per arrivare e l'entusiasmo che circonda il franchise ha già fatto ipotizzare ai fan per quanto tempo potrebbe durare il progetto, con lo showrunner Miguel Sapochnik che suggerisce che le stagioni future potrebbero esplorare diversi momenti della famiglia Targaryen.

"Assolutamente. Penso che sia una delle cose interessanti dei Targaryen", ha condiviso Sapochnik con Entertainment Weekly sull'esplorazione di altri angoli del lignaggio Targaryen. "Abbiamo scelto una storia che è quasi come Star Wars: Episodio IV. È la [Nuova speranza]. Possiamo andare indietro, possiamo andare avanti. Ci sono molte opportunità lì. Spero che ci venga data l'opportunità di organizzare qualcosa".

Basata su Fire & Blood di George R.R. Martin, la serie, ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade, racconta la storia della Casa Targaryen. Non sappiamo ancora se la serie verrà rinnovata per una seconda stagione: in tal caso, se la stagione successiva continuerà la storia di questa prima stagione, saltare poi in avanti ad altri punti della narrazione per le stagioni successi potrebbe mandare in confusione il pubblico.

In attesa del debutto dello show, fissato per il prossimo 21 agosto su HBO, vi ricordiamo che è stato da poco annunciato il nuovo podcast di House of Dragon.