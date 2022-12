House of the Dragon, ecco la sigla in stile 'Succession': meglio dell'originale?

La sigla d'apertura è un momento importantissimo per ogni serie televisiva, uno di quelli che - se realizzato attentamente - i fan ricorderanno a lungo. Nonostante il successo internazionale di critica e pubblico, i fan di House of the Dragon non hanno apprezzato il riciclo del tema di Game of Thrones per il prequel. Ecco il mix con Succession.

Proprio per sopperire a questo malcontento generale, un fan ha reimmaginato la sequenza dei titoli di testa di House of the Dragon nello stile di Succession, che potrebbe rivelarsi addirittura migliore dell'originale. Condivisa da @asoiafsource su Twitter, la reimmaginazione dell'apertura di House of the Dragon utilizza il tema principale di Succession composto da Nicholas Britell, insieme a filmati statici e sgranati per replicare lo stile visivo dell'introduzione dell'altra serie HBO di successo.

La sigla di House of the Dragon in stile Succession è probabilmente migliore dell'apertura vera e propria dello show. Innanzitutto, fa un grande uso dell'epico tema principale di Britell per Succession, che corregge il problema di House of the Dragon di riciclare la stessa - seppur iconica - sigla di Game of Thrones. Invece di seguire il sangue che scorre attraverso un modello dell'Antica Valyria, il tema di House of the Dragon reinterpretato presenta alcuni dei numerosi Targaryen dello show, come Re Viserys (Paddy Considine), il Principe Daemon (Matt Smith) e la Principessa Rhaenyra (Mily Alcock), alludendo alla tensione e al conflitto familiare che sono fondamentali per lo show.

Oltre a essere entrambe di HBO, il mashup tra House of the Dragon e Succession è un'accoppiata perfetta, poiché entrambi gli show ruotano intorno alla premessa centrale della successione. House of the Dragon, basata sul romanzo Fire and Blood del 2018 di George R.R. Martin, è incentrata su chi succederà a Re Viserys sul Trono di Spade, una questione che alla fine porta alla devastante guerra di successione nota come Danza dei Draghi. Allo stesso modo, gran parte degli intrighi di Succession si basano su chi succederà a Logan Roy (Brian Cox) a capo dell'azienda di famiglia, la Waystar RoyCo, con i suoi quattro figli adulti che si contendono la loro fetta di torta.

Le somiglianze tra lo show fantasy e Succession sono così evidenti che persino lo showrunner Ryan Condal concorda con l'affermazione che House of the Dragon è un "Succession con i draghi", con il precedente dramma della HBO che ha persino avuto un'influenza diretta sulla creazione del tono dello show prequel di Game of Thrones. Entrambi gli show parlano di una guerra civile all'interno di una singola famiglia e della tragedia che ne deriva. Questo, tra gli altri, è il motivo per cui il mashup tra House of the Dragon e Succession funziona così bene.

Nel frattempo, cosa ne pensate del rumor che vorrebbe Henry Cavill in House of the Dragon 2? Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione completa di House of the Dragon.