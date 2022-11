House of the Dragon: al SNL la parodia targata Dave Chappelle

Lo spin-off di Game of Thrones ha rilanciato nell'olimpo del piccolo schermo HBO e, come raccontato nella nostra recensione di House of the Dragon, il ritorno a Westeros è stato trionfale. Con dei personaggi già entrati nell'immaginario comune, il comico Chappelle ha trovato pane per i suoi denti.

Per la terza volta il Saturday Night Live ha avuto come conduttore il comico Dave Chappelle che, nello Studio 8H questa settimana, non ha perso occasione per parodiare alcuni personaggi della nota serie HBO.

Nello sketch proposto il comico ha iniziato raccontando il suo amore per la serie House of the Dragon, definendosi un grande fan dello show. Dopo poco la sua ironia si è spostata sulla 'varietà e diversità' del cast (già oggetto di polemiche nelle scorse settimane), facendo partire una clip ah hoc.

La scenetta è iniziata con diverse battute sui protagonisti dello show con Kenan nei panni di un bizzarro Lord Corlys Velaryon (interpretato da Steve Toussaint nella serie). L'attore ha poi dato il benvenuto in scena ad alcuni suoi colleghi, tra cui proprio Dave Chappelle e Donnell Rawlings nei panni dei loro personaggi di The Playa Hater's Ball e Buc Nasty and Beautiful. A loro si è presto aggiunto nientemeno che Ice-T, in una speciale apparizione nei panni del suo classico personaggio degli sketch del Chappelle's Show.

Vedere Chappelle rilassato davanti sullo schermo non può che farci piacere. Di questa primavera, infatti, l'assurda aggressione da parte di un uomo armato durante il festival Netflix is a Joke.