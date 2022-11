House of the Dragon ha sostituito un attore col gemello: ve ne siete accorti?

Ora che la prima stagione di House of the Dragon si è conclusa - e ne dovrà passare di tempo prima di poter vedere un secondo blocco di episodi - i membri del cast e della troupe rivelano assurdi retroscena. E credeteci o meno, ma in tutto il finale di stagione un attore non era chi credevate fosse. Piuttosto, il suo gemello omozigote.

Se parliamo di somiglianze (mai così impressionanti ovviamente) l’ultima dichiarazione dal cast di House of the Dragon era arrivata da un attore che si è paragonato a un amato personaggio di Game of Thrones. Ma se vogliamo parlare di vere somiglianze, questa rivelazione vi farà impallidire, anche se per gli spettatori fedeli di House of the Dragon non è una sorpresa scoprire dell’esistenza di due attori gemelli sul set.

Stiamo ovviamente parlando di Luke ed Elliott Tittensor, che interpretano anche i due gemelli su schermo Arryk e Erryk Cargyll. Verso la fine delle riprese, il secondo si è ammalato di Covid, il che ha costretto a un comodo, quanto salvifico intervento da parte della produzione, spiega il regista Greg Yaitanes al podcast West of Westeros: ”Elliott ha avuto il Covid, quindi l’abbiamo scambiato con suo fratello”.

Yaitanes ha continuato spiegando che c'era ulteriore confusione a causa di alcuni nomi dei personaggi e degli attori. Luke Tittensor interpreta Arryk, ma c'è anche un personaggio di nome Luke Velaryon interpretato da Elliot Grihault, da non confondere con l'attore Elliott Tittensor, che interpreta Erryk. Spiega il regista sulla sostituzione: "Quell’imprevisto ci avrebbe ucciso se non fosse stato per Luke. Stavamo per girare tutta la copertura di Emma ed Erryk è proprio accanto a loro”. Doppio lavoro, quindi, per Luke Tittensor. Vi eravate accorti della sostituzione?

Nel frattempo, sapevate che Emma D'Arcy è appena stata inserita nella lista Men of the Year da GQ? Avete capito bene, ecco spiegato l'arcano.