House Of The Dragon: lo spargimento di sangue Targaryen si sarebbe potuto evitare?

Abbiamo finalmente assistito al salto temporale di metà stagione (da tempo annunciato) di House of The Dragon, che rappresenta un punto di svolta per una serie che ha stravolto l'intero cast per risultare coerente con la storia raccontata, come vi abbiamo già descritto nella nostra recensione della sesta puntata.

Nell'ultimo episodio della serie, targata HBO e disponibile su Sky e NOW, ritroviamo le due protagonisti femminili Rhaenyra ed Alicent ormai donne, madri e figure politiche di un certo peso. Saranno proprio le loro decisioni, infatti, unite ad una serie di situazioni meticolosamente descritte in Fire & Blood, il romanzo di George R. R. Martin, a dare il la alla celebre Danza dei Draghi. Tale conflitto civile, scoppiato nei Sette Regni tra due rami di Casa Targaryen, rappresenta un sanguinoso scontro fratricida durato dal 129 CA fino al 131 CA.

Ritornando al sesto episodio nello specifico, una domanda sorge spontanea: Alicent avrebbe potuto evitare l'enorme spargimento di sangue (con conseguente rovina della dinastia Targaryen) se avesse semplicemente fatto pace con Rhaenyra? Cosa sarebbe successo se avesse accettato la proposta di Rhaenyra e di suo figlio Jacaerys (Leo Hart) offerto sposo a sua figlia di Alicent, Helaena (Evie Allen), in modo da poter governare insieme?

Come abbiamo potuto vedere Alicent rifiuta l'offerta, non sopportando l'idea che Rhaenyra non solo abbia dato alla luce tre figli bastardi, ma che apparentemente non se ne vergogni. Forse, se fosse riuscita ad accettare Jacaerys, Lucerys e Joffrey in quanto Targaryen e se fosse riuscita a superare il rancore nei confronti di Rhaenyra per averle mentito, avrebbe potuto evitare la guerra a venire.



I se e i ma lasciano ovviamente il tempo che trovano in un racconto dal finale già scritto, ma è comunque divertente e stimolante provare a dare forma, anche se solo nella nostra fantasia, ad un nostro personalissimo Westeros. Per il più curiosi ed impazienti inoltre, sono stati già pubblicati da HBO titoli e durata degli ultimi episodi di House of the Dragon.