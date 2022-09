House of the Dragon: il cambio di attori non preoccupa HBO, gli spettatori crescono ancora

Nonostante i cambiamenti apportati allo show, gli spettatori di House of the Dragon stanno continuando a crescere. L'episodio 6 ha visto un salto temporale di 10 anni con le giovani protagoniste Milly Alcock ed Emily Carey sostituite da Emma D'Arcy e Olivia Cooke, c'era quindi attesa su come avrebbe reagito il pubblico a questi colpi di scena.

Sono quindi arrivati i primi numeri per valutare le reazioni del pubblico a questi importanti cambiamenti. Variety riporta che l'episodio 6 di House of the Dragon ha registrato un aumento del 3% degli spettatori rispetto all'episodio precedente. Il dato è stato determinato attraverso una combinazione tra gli spettatori via cavo su HBO e gli spettatori su HBO Max e altre piattaforme di streaming (legali ovviamente).

Considerando il significativo salto temporale dell'episodio 6 e i necessari recasting, questo aumento di spettatori arriva in una settimana chiave per House of the Dragon. Tuttavia, questi numeri non dovrebbero essere troppo sorprendenti se si considerano le recenti tendenze dello show. L'episodio 4 ha registrato un aumento del 5% degli spettatori, seguito da un aumento del 3% per l'episodio 5. Inoltre, un report ha rivelato che House of the Dragon ha una media di 29 milioni di spettatori per episodio. Non c'è dubbio che il prequel di Game of Thrones sia uno dei più grandi show al mondo in questo momento.

L'aumento del numero di telespettatori dell'episodio 6 di House of the Dragon dimostra che i recasting di Rhaenyra e Alicent non erano nulla di allarmante. Poiché Alcock e Carey sono diventate rapidamente le preferite dei fan nel corso dei primi cinque episodi, c'erano alcune preoccupazioni riguardo alla loro eventuale partenza e all'effetto negativo che questa avrebbe potuto avere sullo show. Se le loro forti interpretazioni nell'episodio 6 non lo avessero già fatto, il continuo aumento degli spettatori dovrebbe dissipare ogni residua preoccupazione sul fatto che D'Arcy e Cooke possano proiettare House of the Dragon al successo per molte stagioni. Finora, il responso del pubblico alla serie è stato eccezionale.

In attesa del prossimo appuntamento, ecco la recensione della 1x06 di House of the Dragon.