House of the Dragon, la prima stagione in home-video con Warner: tutti i dettagli!

In attesa di saperne di più sulla seconda stagione di House of the Dragon, i primi dieci episodi dell'acclamato prequel di Game of Thrones arrivano in home-video grazie a Warner Bros Discovery.

Il cofanetto House of the Dragon: La prima stagione completa sarà disponibile dal 14 febbraio per Warner Bros Home Entertainment, e racchiuderà tutti i dieci episodi della prima stagione della serie HBO di successo, premiata lo scorso 10 gennaio come miglior serie drammatica ai Golden Globe e diventata immediatamente la serie dei record per il network, con una media di 29 milioni di spettatori. In aggiunta alle prime dieci puntate della serie, basata sui romanzi di George RR Martin, il box conterrà anche un'ora di contenuti speciali e oltre 15 featurette inedite.

Tra i contenuti speciali segnaliamo:

Welcome to Westeros (esclusiva per home video fisico)

Returning to the Seven Kingdoms (esclusiva per home video fisico)

A new reign

Returning to Westeros

Before the Dance: An illustrated history with George RR Martin

Heigh of an Empire

Noble Houses

Familiar Places

Introducing the Characters

House of the Dragon: La prima stagione completa sarà disponibile in edizione speciale Steelbook 4K Ultra HD con le esclusive artcards dei protagonisti al prezzo di 59,99 euro, in Steelbook 4K Ultra HD 'liscia' al medesimo prezzo, nella standard Edition 4K Ultra HD al prezzo di 49,99 euro, in bluray al prezzo di 39,99 euro (chi scrive ha ricevuto in anteprima proprio questa versione), in e in dvd al prezzo di 29,99 euro. Tutte le versioni possono essere preordinate online.

