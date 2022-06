House of the Dragon, la star di GoT Maisie Williams: 'Non vedo l'ora!'

Maisie Williams, ormai celebre interprete della giovane Arya Stark, non vede l'ora di guardare in tv House of the Dragon, l'attesissima serie HBO che farà da prequel a Game of Thrones, raccontando la storia della casata Targaryen.

Ovviamente sarà impossibile vedere Arya Stark nel prequel in uscita a fine agosto: House of the Dragon infatti è ambientata ben due secoli prima degli eventi di Game of Thrones e l'inizio della rovina del regno della casata Targaryen su Westeros, fino alla terribile guerra civile (nota come la Danza dei Draghi) che divise la famiglia.

Nella serie prequel che debutterà il prossimo 21 agosto su HBO, vedremo Emma D’Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita del Re Viserys, Matt Smith nel ruolo del principe Daemon Targaryen, insieme a Paddy Considine, Olivia Cooke, Rhys Ifans e molti altri.

Di certo, Maisie Williams sarà tra gli spettatori e i fan dell'atteso show, stando a quanto ha recentemente rivelato a Ladbible: "Guarderò House of the Dragon, non vedo l'ora, davvero! Sono molto molto incuriosita. Sarà bello vedere una serie di Game of Thrones della quale non faccio parte e riuscire a perdermi in essa. Sono entusiasta!".

Sperando che la prima stagione del prequel di Game of Thrones parta subito con il piede giusto, sembra che HBO stia già pensando a House of the Dragon 2: nella serrata competizione con la serie Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere che debutterà il prossimo autunno, House of the Dragon dovrà probabilmente conquistarsi sul campo il rinnovo per un secondo ciclo di episodi.