House of the Dragon: una star non recitò in GoT per la presenza...di draghi?!

Paddy Considine, che interpreta Re Viserys Targaryen in House of the Dragon della HBO, ha rifiutato l'opportunità di recitare in Game of Thrones per colpa della presenza dei draghi.

House of the Dragon sarà ambientata 200 anni prima degli eventi della serie di punta e seguirà i Targaryen al culmine del loro potere con dozzine di draghi. La trama si concentrerà sulla decisione del Re dei Sette Regni di nominare sua figlia erede al Trono di Spade, cosa che scatenerà una guerra nota come la Danza dei Draghi. Ora, veniamo a scoprire che l'attore avrebbe potuto viaggiare a Westeros più di dieci anni fa.

In una recente intervista con The Sunday Times (tramite IndieWire), Considine ha rivelato di essere stato contattato per recitare ne Il Trono di Spade prima che la serie fantasy cambiasse per sempre la televisione. Tuttavia, quando il suo agente gli rivelò che lo spettacolo sarebbe stato "incentrato sui draghi", l'attore rifiutò di leggere la sceneggiatura:

"Mi ha detto: 'Riguarda i draghi'. E io ho detto: 'No grazie'. Non l'ho nemmeno letto."

La prossima serie di Miguel Sapcochnik e Ryan Condal debutterà il 21 agosto e fungerà da prequel di Game of Thrones. Laddove quest'ultima serie era basata su Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin, House of the Dragon è ispirata a Fire & Blood di Martin e a romanzi come La principessa e la regina, che descrivono in dettaglio la storia della dinastia dei Targaryen. Oltre a Considine, nello show ci saranno Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Rhys Ifans, Graham McTavish, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Ryan Corr, Jefferson Hall, Bill Paterson e Eve Best.

Per concludere, vi lasciamo con le prime reazioni in anteprima di House of the Dragon.