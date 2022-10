House of the Dragon: una star si paragona a Oberyn Martell di Pedro Pascal in GOT

Per quanto breve, il ruolo di Pedro Pascal in Game of Thrones - fra l'altro, uno dei primi con cui si è fatto conoscere sul piccolo schermo - è rimasto iconico nella mente degli spettatori. Tanto che ora una star di House of the Dragon paragona il proprio arco al suo. Ecco i motivi.

Vi diciamo fin da subito che i motivi hanno a che fare con quanto successo nelle ultimissime puntate distribuite su HBO e in Italia su Sky e NOW, quindi se non li avete recuperati vi consigliamo di interrompere la lettura, perché seguono grossi spoiler. In questo caso non si tratta di un addio dovuto al grosso salto temporale di House of the Dragon, che ha portato a un generale recasting di tanti volti amati. In questo caso, si tratta di una delle tante morti di cui è caratterizzato lo show, come lo fu Game of Thrones a suo tempo. Ora, paradossalmente, proprio GOT sta battendo gli ascolti di House of the Dragon solo in rewatch.

Stiamo parlando Ser Harwin "Breakbones" Strong, padre biologico dei figli di Rhaenyra: non appena gli spettatori si sono iniziati ad affezionare a lui, il personaggio è stato ucciso da suo fratello, Larys. Ora l’attore Ryan Corr ha rotto il silenzio sulla sua morte con The A.V. Club, paragonandola proprio a un personaggio di GOT: "Il miglior complimento che si possa ricevere è essere paragonati a Pedro Pascal. Quando iniziai a parlare con gli showrunner del mio personaggio, mi pare siano stati loro i primi a citarmi Oberyn Martell”.

Continua l’attore: “La Vipera Rossa è rimasta nello show per un periodo di tempo limitato, ma il suo ricordo è vissuto a lungo nella mente degli spettatori, per il carisma ma anche per il dramma della sua morte. Ovviamente i nostri personaggi sono molto diversi, ma credo che l’effetto sul pubblico sia stato molto simile”. Considerato il ritmo con cui stanno morendo i perosnaggi dello show, non appare così folle l’entrata vociferata di Elizabeth Olsen in House of the Dragon.

Nel frattempo però, siete d’accordo con Kit Harington e la sua recensione di House of the Dragon?