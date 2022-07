House of the Dragon, il nuovo stemma dei Targaryen: lo showrunner spiega le modifiche

Lo showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, parla delle modifiche allo stemma della casata Targaryen nell'attesissima serie spin-off di Game of Thrones che debutterà presto su HBO e su Sky e che porterà gli spettatori ad assistere agli eventi accaduti due secoli prima della serie principale.

House of the Dragon racconterà gli eventi che hanno portato alla caduta della casata dei Targaryen, portando sul piccolo schermo la fatidica Danza dei Draghi, la guerra civile scoppiata nei Sette Regni per la successione al trono del defunto re Viserys I, fra i sostenitori di Aegon II e quelli della sorellastra Rhaenyra.

Le riprese dei 10 episodi di House of the Dragon si sono svolte tra aprile 2021 e febbraio 2022, con la serie in arrivo su HBO il prossimo 21 agosto (in Italia su Sky in contemporanea con gli USA alle prime ore del 22 agosto).

Nonostante sia fedele ai libri di George R.R. Martin e alla celebre serie Game of Thrones, la serie prequel introdurrà alcuni cambiamenti alla lore dell'amato franchise, come la storia della casata Velaryon e i rapporti tra Corlys (Steve Toussaint) e Vaemond (Wil Johnson) oppure la struttura del Trono di Spade. Ma uno dei cambiamenti che più ha confuso i fan è quello relativo allo stemma dei Targaryen.

In una recente conversazione con Entertainment Weekly, che ha diffuso in esclusiva le nuove immagini di House of the Dragon, lo showrunner Ryan Condal ha spiegato innanzitutto le differenze: in Game of Thrones il soggetto era un drago a tre teste raffigurato con due zampe, mentre in House of the Dragon sarà quadrupede. Lo showrunner ha spiegato inoltre che non si tratta di una novità: anche nelle stagioni 6 e 7 di Game of Thrones era apparso questa seconda versione del sigillo originale di casa Targaryen, riportato in vigore da una Daenerys (Emilia Clarke) che reclamava il trono di Westeros portando nuovo prestigio alla sua casata.

"Ogni decisione che abbiamo preso per questo show, fino ai più minuziosi dettagli di quel simbolo, è stata presa per una ragione" ha dichiarato Condal. "La verità è che pensiamo di aver visto di frequente il sigillo dei Targaryen in Game of Thrones ma in realtà non appare così spesso. Lo abbiamo visto sui libri, sui Funko Pop e su cose del genere. Questo è quanto in basso era caduta la dinastia Targaryen: il loro sigillo non esisteva più finché Daenerys non lo ha ripristinato. Quindi abbiamo scelto una strada che credo onorerà il punto in cui ci aveva lasciati Daenerys, non il punto in cui le persone pensano che sia iniziato tutto quanto. Restate sintonizzati. A tempo debito tutto avrà senso".

Quanto al simbolismo dello stemma dei Targaryen, c'è un'interpretazione diffusa per cui le tre teste siano una rappresentazione di Aegon il Conquistatore e le sue sorelle Visenya e Rhaenys. Non esiste invece una spiegazione sul numero delle zampe, ma si potrebbe intuire che possano raffigurare l'estesa influenza della nobile famiglia sui Sette Regni: all'inizio della stagione 7 di Game of Thrones la casata dei Targaryen era la più potente di Westeros, da qui l'adozione dello stemma con il drago quadrupede. Il drago bipede, quindi, potrebbe essere stato introdotto dopo la caduta dei Targaryen, riflettendo la loro perdita di potere politico ed economico. Un'ipotesi che sarà tutta da verificare nell'attesissimo show House of the Dragon!