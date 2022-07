House of the Dragon: Steve Toussaint ha ricevuto insulti razzisti dopo il suo casting

Steve Toussaint di House of the Dragon ha risposto agli insulti razzisti ricevuti per il suo casting nello spin-off di Game of Thrones. In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Toussaint ha parlato degli insulti che gli sono stati rivolti dopo essere stato scelto per interpretare Lord Corlys Velaryon, l'uomo più ricco di Westeros.

Alcuni fan non erano contenti della scelta dell'attore nero, dato che nei libri il personaggio è bianco e hanno quindi deciso di prendere di mira con l'attore vigliaccamente con insulti di carattere razzista.

"Non mi sono reso conto che [il casting] fosse un grosso problema fino a quando non ho subito insulti razzisti sui social media", ha confermato Toussaint. "Sì, quella roba è successa. Ho pensato: 'Oh wow', e poi ho pensato: 'Ok, questo significa molto per alcune persone, ma non posso permettere che questo mi dia fastidio'".

L'attore ha poi sottolineato che, anche se il mondo di Game of Thrones è fittizio, è comunque importante che "rifletta un mondo" raffigurando persone di ogni provenienza. "Ho amato Game of Thrones, ma il mio unico dubbio era: 'Dove sono tutti gli altri in questo mondo?'", ha detto. "Perché è un mondo eterogeneo quello che [l'autore George R.R.] Martin ha creato se si guarda [al di là di Westeros], e penso che questo show si avvicini di più a questo".

Lo showrunner Condal ha anche osservato che la mancanza di attori di colore in Games of Thrones ha reso lui e (l'altro showrunner) Sapochnik ancora più determinati ad avere personaggi diversi sotto i riflettori nello spin-off, assicurandosi al contempo che non cadano in stanchi stereotipi. "Il mondo è cambiato molto tra il 2011 e il 2021 e così anche quello che il pubblico si aspetta di vedere sullo schermo", ha spiegato. "Le conversazioni che Miguel e io abbiamo avuto sono state: 'Come possiamo creare un cast eterogeneo per House of the Dragon, ma farlo in un modo che sia organico al mondo e non dia l'impressione di ruffianeria - e anche far sì che non siano pirati, schiavi e mercenari come si tende a vedere nei fantasy?'".

Non ci resta che attendere il debutto dello show su HBO e Sky il 21 agosto prossimo; proprio HBO sarebbe vicinissima a rinnovare House of the Dragon per una Stagione 2 mentre George Martin vorrebbe che il franchise di Game of Thrones fosse simile al MCU.