House of the Dragon: Steve Toussaint 'scioccato' dall'abbandono dello showrunner

Come vi abbiamo raccontato pochi giorni fa, lo showrunner Miguel Sapochnik ha lasciato House of the Dragon, la nuova serie targata HBO ambientata nell'universo creato da George R.R.Martin.

La notizia, arrivata all'improvviso, ha sorpreso non solo i fan, ma anche gli attori dello show. Infatti, anche Steve Toussaint, che interpreta Lord Corlys Velaryon, è rimasto scioccato come chiunque altro dall'uscita di scena del co-creatore di "House of the Dragon", che ha lasciato il suo ruolo dopo solo due episodi della serie. Da questo momento, Ryan J. Condal sarà l'unico showrunner dello spinoff di GoT.

In un'intervista al podcast "West of Westeros" di Entertainment Weekly, Toussaint ha parlato della vicenda: “Ryan mi ha chiamato perché stavo girando una cosa in Belgio. E così, una notte ho ricevuto questa chiamata da Ryan, che mi ha solamente detto: "Ascolta, sta per finire. Voglio che tu sappia cosa sta succedendo e tutto andrà bene, e così via. E' una decisione di Miguel. Quindi sono rimasto deluso".

Sapochnik è noto per aver diretto alcuni degli episodi più memorabili della serie madre, come "La battaglia dei bastardi" della sesta stagione. I motivi che hanno spinto il regista ad abbandonare lo show non sono stati chiariti, ma Toussaint ha ricollegato il fatto al tremendo impegno che Sapochnik ha mostrato per anni al franchise.

"Quando stavamo girando 'House of the Dragon' a Londra, stavo chiacchierando con [la moglie di Sapochnik, Alexis Raben]", ha ricordato Toussaint, descrivendo il carico di lavoro di Sapochnik. “Ed era pieno di lavoro, perché era costante. Ovviamente doveva dirigere e fare le sue parti, i suoi episodi. E poi doveva controllare l'intera storia. Penso che stiano ancora montando gli ultimi due episodi. Era una quantità enorme di lavoro. Quindi l'ho capito".

In attesa dei nuovi episodi della serie, che vi ricordiamo essere un'esclusiva Sky e Now, vi lasciamo con la nostra recensione di House of the Dragon 1x03.