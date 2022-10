House of the Dragon, successo senza fine: in Europa il finale ha superato Game of Thrones!

Il finale della prima stagione di House of the Dragon ha registrato i migliori numeri della storia di HBO dai tempi del gran finale dell'ottava stagione di Game of Thrones, ma a quanto pare in Europa la serie prequel è riuscita a fare addirittura di meglio.

Se poche ore dopo la messa in onda della puntata Warner Bros. Discovery ha annunciato che il finale della Stagione 1 della serie prequel di George RR Martin è stato visto da 9,3 milioni di persone su tutte le piattaforme nel corso di domenica notte negli Stati Uniti, Deadline adesso fa sapere che in Europa House of the Dragon ha battuto la stagione 8 di Game of Thrones, diventando così il titolo più visto della HBO sui servizi di streaming in abbonamento del continente.

Purtroppo, al momento della stesura di questo articolo Warner Bros. Discovery non ha ancora fornito i numeri ufficiali fatti registrare dall'episodio 10 della prima stagione di House of the Dragon, sebbene il successo della serie non ha fatto che crescere nelle scorse settimane; in effetti, House of the Dragon aveva fatto registrare il più grande debutto di pubblico nella storia della HBO, dunque il nuovo record stabilito in Europa dal finale conferma il trend di crescita settimanale di cui vi abbiamo parlato in questi mesi.

Per altri contenuti ecco le prime informazioni su House of the Dragon 2, le cui riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023 per un'uscita attualmente prevista nel 2024.