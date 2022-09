House of the Dragon sta superando Gli anelli del potere: la richieste è quasi del doppio

House of the Dragon si sta comportando meglio in termini di ascolti e richiesta dei fan rispetto alla 'rivale' Gli anelli del potere, secondo un nuovo sondaggio pubblicato da Parrot Analytics, che tengono conto dello streaming, dei download e dei social media.

Come potete vedere nel grafico in calce all'articolo, la domanda per la serie di HBO è aumentata a dismisura col susseguirsi degli episodi, mentre quella per la serie di Prime Video è diminuita del 13% questa settimana. Secondo gli analisti, qualora House of the Dragon dovesse continuare a salire di ascolti - come ha dimostrato di poter fare nelle scorse cinque settimane - allora raggiungerà il doppio della richiesta de Gli anelli del potere, che al contrario dovrà cercare di recuperare terreno ora che ha superato il midseason e in vista del finale di stagione, che uscirà il 14 ottobre.

La scorsa settimana, sembrava che il clamore iniziale intorno ad House of the Dragon potesse essersi attenuato, ma invece la serie ha fatto registrare una crescita esponenziale del 13% della domanda, balzando in testa con una richiesta di 55,4. Al secondo posto, sempre in base al grafico di Parrot, troviamo la serie Marvel/Disney Plus She-Hulk: Attorney at Law, la cui domanda è diminuita ma solo del 6%.

Per altre letture, ecco quali potrebbero essere i titoli e le durate degli ultimi episodi di House of the Dragon, in base ad un'indiscrezione pubblicata in queste ore.