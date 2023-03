House of the Dragon, svelato il numero di episodi della Stagione 2: più corta della prima

Cominciano a emergere sempre più dettagli sulla Stagione 2 di House of the Dragon. Dopo la conferma che vedremo sicuramente un numero maggiore di draghi nel corso della narrazione, sarebbe stato svelto il numero definitivo degli episodi che andranno a comporre la seconda stagione e a quanto pare sarà più corta della stagione di debutto su HBO.

Come riportato da Deadline, un portavoce della HBO ha confermato che la seconda stagione di House of the Dragon sarà composta da un totale di otto episodi. La prima stagione, invece, ha avuto una durata di 10 episodi. Tuttavia, la riduzione degli episodi della seconda stagione sembra essere parte di un piano a lungo termine per il futuro di House of the Dragon, con la HBO che sta già programmando il rinnovo per la terza stagione dello show.

Nel frattempo, la seconda stagione si sta preparando a entrare in produzione nel Regno Unito in vista di una probabile première nell'estate del 2024.

Deadline riporta che i piani per la Stagione 2 di House of the Dragon prevedevano inizialmente un altro arco di 10 episodi, anche se le cose sono cambiate strada facendo, con conseguenti riscritture. Sebbene alcuni abbiano citato la riduzione dei costi imposta da Warner Bros. Discovery come potenziale motivo, il portavoce della HBO ha insistito sul fatto che la riduzione del numero di episodi per la seconda stagione del prequel di Game of Thrones è stata una decisione dettata da esigenze narrative.

Da tempo si dice che i creatori di House of the Dragon puntino a una durata di tre o quattro stagioni. Secondo l'articolo, la terza stagione è già stata pianificata, poiché la HBO sta cercando di pensare a lungo termine, invece di pensare di volta in volta alla singola stagione. A tal fine, alcuni punti della trama - e persino una "battaglia importante" - che originariamente dovevano far parte della seconda stagione sono stati spostati alla terza. Tenendo conto di ciò, è ora più probabile (anche se non definitivo) che la serie si protragga per un totale di quattro stagioni.