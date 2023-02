House of the Dragon: svelato quando inizieranno le riprese della Stagione 2

Dopo mesi dalla conclusione della prima stagione e dall'incredibile successo di pubblico e numeri di House of the Dragon, ormai è tutto pronto per l'inizio delle riprese della seconda stagione. Chiaramente, i nuovi episodi non arriveranno su HBO prima del 2024 in quanto ci sarà bisogno di tempo dopo per la post-produzione degli effetti speciali.

Le riprese della Stagione 2 di House of the Dragon dovrebbero iniziare il 6 marzo 2023 a Londra e poi spostarsi in Spagna, secondo l'elenco di produzione della Film & Television Industry Alliance. Il sito riporta anche che Alan Taylor tornerà come regista. Oltre ad aver diretto diversi episodi de I Soprano e del suo film prequel I molti santi del New Jersey, Taylor ha anche diretto un totale di sette episodi della serie originale di Game of Thrones, tra cui l'episodio della prima stagione in cui Ned Stark (Sean Bean) va incontro al suo tragico destino.

Lo showrunner Ryan Condal aveva già anticipato in precedenza che la seconda stagione sarà più "spettacolare", affermando che "avrà i ritmi che le persone si aspettano dalla fase centrale di Game of Thrones e gli spettatori percepiranno la vera tragedia perché ci siamo impegnati a fondo [nella stagione 1, dal ritmo più lento]".

La serie, ambientata circa 200 anni prima di Game of Thrones, segue gli scontri personali e politici tra Rhaenyra (Emma D'Arcy) e i neri e Alicent (Olivia Cooke) e i verdi, iniziati quando le due donne erano adolescenti, che porteranno alla guerra civile tra i Targaryen, nota come Danza dei Draghi. Con le tensioni tra la Casa Targaryen e la Casa Hightower al punto di rottura dopo gli eventi dell'episodio 10, possiamo aspettarci una vera e propria esplosione del conflitto nella seconda stagione.

Sempre secondo Condal, House of the Dragon 2 sarà più semplice da realizzare rispetto alla stagione d'esordio.