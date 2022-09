House of the Dragon, i Targaryen sono tra noi: a Milano arriva il tour dedicato alla serie

Dopo aver girato il Regno Unito, con tappa a Londra per la première Sky di House of the Dragon del 15 agosto scorso, l’iconico trono arriva anche a Milano con un tour dedicato alla serie prequel di Game of Thrones.

Dal 2 al 4 settembre piazza Gae Aulenti, nel centro di Milano, si trasforma nella Sala del Trono della Fortezza Rossa, pronta ad accogliere il nuovo Re: dalle prime luci dell’alba di ieri, chi ha attraversato piazza Gae Aulenti si è trovato di fronte ad un forziere nel quale, immerse nel fumo, sono comparse delle bollenti uova di drago. Da questa mattina, accanto a quelle uova, c’è una nuova versione più antica e possente del leggendario Trono di Spade, dove ogni fan potrà sedersi e dimostrarsi degno di ereditare il potere sui Sette Regni.

Il pubblico sarà accolto da un illustre cittadino di Westeros, vestito e acconciato come ogni buon suddito di quell’epoca che si rispetti, che gli porrà la fatidica domanda: "Pensi di essere un vero erede al trono?". Se la risposta sarà sì, il fan dovrà dimostrarlo, rispondendo correttamente ad almeno due delle tre domande che gli saranno poste. Il tema? Ovviamente loro, i Targaryen, la famiglia più importante dei Sette Regni: chi riuscirà nell’impresa riceverà il titolo di erede al trono.

Per altri contenuti, preparatevi ad un grosso salto temporale in House of the Dragon episodio 3. La serie è in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.