Game of Thrones, i Targaryen riuniti: ecco Jon Snow e Re Viserys insieme!

Due tra i personaggi più amati dai fan di House of the Dragon e Game of Thrones sono stati immortalati insieme durante una convention del Trono di Spade. Stiamo parlando appunto di Kit Harington e di Paddy Considine, per la prima volta insieme per celebrare la saga televisiva di HBO. Presto vedremo ancora Jon Snow nella sua serie sequel.

Proprio durante la convention, Harington ha potuto anticipare qualcosa sulla serie spin-off su Jon Snow che arriverà prossimamente su HBO, anche se non in tempi molto rapidi (se ne riparlerà sicuramente dopo il 2024). Sebbene Harington non abbia potuto dire molto sullo sviluppo dello show, ha parlato di come ritroveremo Jon Snow nella serie e di cosa potrebbe succedergli dopo che il suo personaggio ha ucciso Daenerys.

"Penso che se glielo chiedeste, sentirebbe di essersela cavata con poco", ha detto Harington durante il panel alla convention di domenica sera, secondo quanto riportato da Entertainment Weekly. "Alla fine dello show, quando lo troviamo in quella cella, si sta preparando a essere decapitato e vuole esserlo. È finito. Il fatto che vada alla Barriera è il più grande dono e anche la più grande maledizione".

Harington ha continuato: "Deve tornare in quel luogo con tutta questa storia e vivere la sua vita pensando a come ha ucciso Dany, a Ygritte che muore tra le sue braccia, a come ha impiccato Olly, e a tutti questi traumi, e questo, è interessante".

Senza parlare direttamente dello spin-off su Jon Snow, Harington ha accennato allo stato d'animo in cui si trovava il suo personaggio alla fine di Game of Thrones e ha indirettamente stuzzicato i fan della serie.

"Quindi penso che quando lo abbiamo lasciato alla fine dello show, c'era sempre questa sensazione di... Penso che volessimo una sorta di piccolo sorriso da parte sua che suggerisse che sta bene. Ma lui non sta bene", ha aggiunto.

Di recente, anche George R.R. Martin ha parlato dello spin-off su Jon Snow in fase di sviluppo presso HBO in un nuovo post sul suo blog. In quest'ultimo ha rivelato di aver collaborato con l'attore Kit Harington alla serie e con altri due sceneggiatori/showrunner di cui non ha fatto i nomi. Martin ha scritto nel post che non può rivelare chi scriverà la serie, ma che il team attorno a Harington è eccezionale.

"Sì, è stato Kit Harrington a portarci l'idea", ha rivelato il creatore di Game of Thrones. "Non posso dirvi i nomi degli sceneggiatori/showrunner, perché non ci è ancora stato autorizzato, ma Kit ha portato anche loro, il suo team, e sono fantastici".