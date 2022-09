House of the Dragon, il team VFX dimentica di cancellare un green screen: ecco l'errore!

Dopo un clamoroso esordio, House of the Dragon è calato in termini di ascolti con il suo terzo episodio. La serie del mondo di Game of Thrones è di indubbia qualità, ma non è sicuramente perfetta: ad accorgersene è stata una fan che ha notato un errore di VFX proprio nell'episodio numero 3.

Non si tratterebbe della prima volta che in un prodotto del genere sfugge qualcosa: tutti ricorderanno infatti la gaffe del bicchiere di caffè dimenticato in una scena di GoT. In questo caso il protagonista dell'errore è Re Viserys, le cui dita (due nello specifico) sono coperte da qualcosa di verde. Per chi non lo ricordasse, al personaggio dovrebbero mancare proprio quelle dita, perse a causa di una malattia, ma il team degli effetti visivi ha dimenticato di intervenire sul piccolo "green screen" cancellando la zona interessata nella scena in cui Viserys sta discutendo del matrimonio con sua figlia Rhaenyra. Qui Viserys consegna una pergamena a un messaggero, rivelando le coperture verdi avvolte attorno alle due dita. Potrete vedere l'immagine nel post pubblicato in fondo all'articolo.

In ogni caso niente paura, perché secondo quanto riportato da THR, l'errore verrà corretto e l'episodio verrà ricaricato sulla piattaforma di HBO Max nel corso della settimana. Si spera, così, di archiviare la svista del team degli effetti visivi, anche se internet difficilmente dimentica.