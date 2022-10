House of the Dragon, la timeline completa: gli eventi della serie nella storia di Westeros

Dopo aver visto il trailer della puntata 7 di House of the Dragon, che andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming su NOW nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 ottobre, ripercorriamo gli eventi dello show attraverso la timeline della storia di Westeros.

Il prequel di HBO è ambientato circa 200 anni prima degli eventi di Game of Thrones e il primo episodio ha il via esattamente nel 112 AC (con AC, nel calendario della saga creata da George RR Martin, viene indicato la Conquista di Westeros da parte di Aegon Targaryen): a questo punto re Viserys è al nono anno del suo regno e sua figlia, Rhaenyra, ha 15 anni, così come la figlia di Otto Hightower, Alicent.

L'episodio 2 si svolge in gran parte nell'anno 113 AC, ma circa sei mesi dopo gli eventi del primo episodio, dato che si afferma esplicitamente che l'età di Rhanenyra è ancora di 15 anni, col principe Aegon che nella serie nasce nel 114 AC. La terza puntata ha luogo nel 116 AC, quando Crabfeeder cade per mano di Daemon Targaryen e nel frattempo viene indetta una grande caccia per onorare il secondo compleanno di Aegon. Dopodiché, col primo vistoso salto temporale della serie, gli episodi 4 e 5 hanno luogo nel 117 AC, e gli eventi raccontati accadono a poche settimane/mesi l'uno dall'altro (per esempio, nonostante sia stato rimosso dalla sua posizione a corte nell'episodio 4, Otto Hightower non ha ancora lasciato Approdo del Re nell'episodio 5).

L'episodio 6, l'ultimo andato in onda al momento della stesura di questo articolo e dunque l'ultimo del quale possiamo parlarvi al momento, è invece ambientato nell'anno 227 AC, dopo un altro grande salto temporale rispetto agli eventi raccontati nell'episodio 5. Inoltre, nonostante non sia rappresentato nello show, si può dedurre che Rhaenyra abbia dato alla luce il suo primo figlio, Jacaerys Velaryon, nel 224 AC e il secondo, Lucaerys, due anni dopo, nel 226.

Per tutti gli appuntamenti con la serie, ecco quando esce l episodio 7 di House of the Dragon.