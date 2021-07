House of the Dragon, quali timeline esplorerà la serie prequel di Game of Thrones?

Il clamore intorno a una delle prossime serie prequel di Game Of Thrones, ovvero House Of The Dragon, è davvero forte. Le domande che attanagliano gli spettatori sono davvero tante, ma cerchiamo di capire in quali timeline sarà ambientata la serie.

L'obiettivo principale di House of the Dragon sarà la casata dei Targaryen e gli eventi si svilupperanno nella famigerata guerra civile conosciuta come la Danza dei Draghi. Nei libri, lo stesso è stato ritenuto responsabile della divisione della famiglia e della suddivisione di Westeros in due fazioni in guerra.

Il libro ha diviso l'intera cronologia di Game Of Thrones in due parti, ovvero Prima della conquista di Aegon (BC) e Dopo la Conquista (AC). Gli eventi della serie HBO si svolgono tra il 298 e il 305 CA, mentre la Danza dei Draghi è avvenuta tra il 129 e il 131 CA, il che significa che gli eventi di House Of The Dragon si svolgeranno circa 170 anni prima degli eventi di Game Of Thrones.

Secondo quanto riferito, House of the Dragon si svolgerà in una Westeros abbastanza sconosciuta agli spettatori di Game of Thrones. La serie seguirà gli antenati di Daenerys mentre la Casa Targaryen inizia la sua storica rovina. L'autore di Game Of Thrones George R.R. Martin e Ryan Condal (Colony) hanno creato il prequel. L'elenco del cast di House Of The Dragon include attori del calibro di Matt Smith (Doctor Who) nei panni del principe Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) nel ruolo di Re Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel), nei panni di Alicent Hightower, Emma D'Arcy ( Truth Seekers) nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen e Sonoya Mizuno di Maniac di Netflix nei panni dell'improbabile alleata del Principe Daemons, Mysaria. Altri membri del cast includono attori come Rhys Ifans come Primo Cavaliere del Re Otto Hightower, Steve Touissant come Lord Corlys Velaryon, Fabien Frankel come il cavaliere Ser Criston Cole ed Eve Best come Principessa Rhaenys Velaryon.

Nei giorni scorsi la produzione HBO ha accolto Milly Alcock e Emily Carey rispettivamente nel ruolo delle versioni da giovani della principessa Rhaenyra Targaryen e Alice Hightower, figlia del Primo Cavaliere del Re. Essendo che le due attrici sono indicate nel cast come "ricorrenti", e che le versioni adulte dei due personaggi saranno interpretate da Emma Darcy e Olivia Cooke, abbiamo dunque la conferma che House of the Dragon esplorerà diverse linee temporali.

Le riprese di House of the Dragon proseguono a gonfie vele e nel frattempo, Martin ha confermato che il finale dei romanzi di Game of Thrones si distaccherà da quello della serie TV.