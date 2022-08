House of the Dragon, l'ultimo trailer è tutto per i draghi: "Il fuoco regnerà"

A pochissimi giorni dal debutto di House of the Dragon, HBO ha reso disponibile un ultimo trailer per prepararci alla guerra. Sentiamo Re Viserys affermare: "Siamo difesi meglio, da chiunque osi sfidarci". Rendendo chiaro come tutta la guerra (e la serie) giocheranno moltissimo sugli schieramenti dei draghi, qui protagonisti.

Manca ormai pochissimo, solo tre giorni, per il debutto del primo spinoff nonché prequel della serie capolavoro tratta dai romanzi di George R.R. Martin. Ultimi commenti da parte del cast, che ci anticipa come House of the Dragon parlerà di patriarcato e misoginia, ma anche gli ultimi istanti per pubblicare, a sorpresa, un trailer finale prima dell’uscita. Nel frattempo, abbiamo avuto modo di vedere i primi episodi in anteprima e la nostra recensione di House of the Dragon è in arrivo. Ve lo anticipiamo: “All’improvviso fa ancora più caldo”.

Il nuovo trailer, a tratti inaspettato, riesce comunque a offrirci l’ennesima spinta di hype su quanto vedremo all’interno della serie. Inutile dire come le sequenze di Game of Thrones con protagonisti i draghi fossero anche le più mozzafiato. E il prequel, che sa di poter giocare molto di più su questo fattore, vi insiste ogni volta che può: il nuovo trailer (Fire Will Reign) è tutto dedicato a loro.

Il promo, che potete visionare in cima all’articolo, inizia infatti con la voce di Re Viserys Targaryen (Paddy Considine): "La strada da percorrere è incerta, ma la fine è chiara". Questo perché Viserys ha uno strumento inespugnabile dalla sua e per questo afferma convinto: "Siamo difesi meglio, da chiunque osi sfidarci". Ma trattandosi di una guerra intestina, ogni Targaryen può diventare un domatore di draghi. E per questo Viserys trema: "La minaccia di una guerra incombe".

