House of the Dragon: il trailer dell'episodio 3 anticipa l'arrivo di un nuovo villain!

Al termine dell'episodio 1x02 di House of the Dragon, HBO ha diffuso in streaming il promo ufficiale del terzo episodio di questa prima stagione ricca di soddisfazioni per il primo spin-off tratto dalle celebre Game of Thrones. A quanto pare il promo del prossimo episodio ci presenta un minaccioso nuovo villain della storia. Eccolo dopo il salto.

Ci sono personaggi di altre casate coinvolti nella storia, ma la radice dell'intera vicenda è la linea di potere dei Targaryen. Sia gli eroi che i cattivi della serie sembrano essere quelli della Casa Targaryen, salvo un nuovo agghiacciante cattivo introdotto alla fine del secondo episodio. Sebbene siano disponibili pochissime informazioni su questo cattivo, l'anteprima del terzo episodio della serie ci offre uno sguardo molto più approfondito.

Nel secondo episodio di House of the Dragon apprendiamo che c'è un pirata malvagio chiamato il Mangiagranchi che preda le navi nelle Stepping Stones, danneggiando le rotte commerciali importanti per Westeros. Il personaggio inchioda le vittime a delle tavole e permette a granchi e altre creature di mangiarle vive. L'unica inquadratura che abbiamo avuto del Mangiagranchi nell'episodio è stata quella finale, ma l'anteprima della puntata della prossima settimana ci mostra altri dettagli del personaggio.

L'anteprima del nuovo episodio fa pensare a un conflitto tra Daemon e il Mangiagranchi, che era stato stabilito alla fine del secondo episodio. Corlys Velaryon si è avvicinato a Daemon nelle scene finali dell'episodio di domenica e ha chiesto il suo aiuto nelle Stepping Stones. Se Daemon riuscirà a portare il suo esercito fino alla costa e a impedire alle forze piratesche di Mangiagranchi di distruggere le rotte commerciali, otterrà il potere e la lealtà delle altre casate di Westeros. Quando alla fine si muoverà per prendere il suo posto sul Trono di Spade, probabilmente avrà più sostegno da parte del Continente Occidentale rispetto a suo fratello, grazie alle sue capacità di leader militare.

Vi ricordiamo che House of the Dragon tornerà per una Stagione 2, con HBO che ha già rinnovato ufficialmente la serie tv grazie agli ascolti da record ottenuti dalla messa in onda del primo episodio.