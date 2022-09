House of the Dragon: il trailer del midseason anticipa il grande salto temporale!

Il successo di House of the Dragon, nuova serie spin-off di Game of Thrones, è ormai consolidato: lo show continua a collezionare ottimi numeri, e adesso c'è una grande novità in vista. Dal trailer del sesto episodio, infatti, abbiamo scoperto che è arrivato finalmente il salto temporale che porterà a un cambio di cast.

Sapevamo sin dall'inizio che ci sarebbe stato un time jump in House of the Dragon, ma tutti si chiedevano quando precisamente sarebbe arrivato il momento. Adesso, quando siamo esattamente a metà stagione, finalmente potremo vedere Emma D'Arcy e Olivia Cooke nei panni di Rhaenyra e Alicent. Le due sostituiranno Milly Alcock ed Emily Carey, che hanno interpretato i personaggi nella prima parte della season.

Si tratta sicuramente di una scelta non banale e rischiosa, che ci porterà dieci anni dopo gli eventi che abbiamo visto nel corso degli scorsi episodi, fino al quinto. Nel salto, però, invecchieranno soltanto i personaggi che nei primi cinque episodi erano bambini, dunque Rhaenyra, Alicent, Laena e Laenor. Gli attori che interpretavano già dei protagonisti adulti non cambieranno.

Cooke ha parlato ai microfoni di ComicBook.com, raccontando un po' come il rapporto tra Alicent e Rhaenyra cambia nel momento storico in cui lei debutta nella serie. "[Rhaenyra Targaryen e Alicent Hightower sono] le migliori e più grandi amiche d'infanzia. E c'è un amore profondo e intenso che puoi provare solo quando hai il tuo primo migliore amico e quella persona ti rispecchia così intrinsecamente, ma allo stesso tempo è anche l'esatto opposto di te" ha esordito Cooke. "Mio padre, è il Primo Cavaliere del Re, e le sue ambizioni politiche non hanno fine. E dunque quando la madre di Rhaenyra muore, la regina muore, lui vede l'evento come un'opportunità incredibile e, sfortunatamente, io sono persa".

Cosa ne pensate di questo salto? Fatecelo sapere nei commenti!