House of The Dragon, c'è il trailer del season finale: "Stanno arrivando per te, Rhaenyra"

"I verdi stanno arrivando per te Rhaenyra, e per i tuoi bambini": queste sono le prime parole del nuovo trailer del season finale di House of the Dragon, in uscita la notte di domenica 23 Ottobre 2022. Draghi in azione, sfoderamenti di spade e minacce incombenti preannunciano un finale scoppiettante e... infuocato.

Anche se vi abbiamo già allertato del possibile spoiler, fate attenzione alle righe che seguono perché svelano dettagli importantissimi avvenuti nell'episodio 8. Se non avete paura dello spoiler, continuate a leggere.

La tragica morte del Re Viserys nell'episodio 8 aveva lasciato tutti nello scompiglio. Non muore solo un padre meraviglioso, seppur nella sua grande sofferenza, ma anche un grande re. La scena commovente della sua morte aveva lasciato i fan leggermente interdetti: a chi parlava Re Viserys? A chi tendeva la mano? Recentemente l'attore che lo interpreta, Paddy Considine ha rivelato il segreto di Re Viserys, e ha inoltre ringraziato enormemente i suoi fan per tutto l'affetto ricevuto.

Resta il fatto che la sua morte ha portato un grandissimo subbuglio nel regno, ma a peggiorare il tutto è la rivelazione della "soluzione" della Canzone del Ghiaccio e del Fuoco, finita purtroppo nell'orecchio della regina... Sbagliata.

Alicent Hightower, infatti, nell'episodio successivo fa di tutto per portare sul trono il figlio maggiore Aemond, credendo che la Canzone del Ghiaccio e del Fuoco si riferisca a lui. In tutto questo, nell'episodio Rhaenyra è assente, ma sembra tornare nell'ultimo...per fortuna! Nel trailer di questo season finale assistiamo a combattimenti di e tra draghi, e molto fuoco. La battaglia è ormai alle porte e Rhaenyra ha bisogno di draghi, per poterne uscire vittoriosa.

Cosa succederà? Potremo scoprirlo solamente tra una settimana. Intanto, aspettando l'attesissimo finale della serie, vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 9 di House of The Dragon!