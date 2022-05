House of the Dragon, nuovo trailer ufficiale e 9 poster con i protagonisti dello show HBO!

Si avvicina sempre di più il debutto di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones che ci racconterà la storia della casata dei Targaryen. Poco fa, i canali ufficiali dello show HBO hanno diffuso un nuovissimo trailer e una serie di character poster che ci presentano i protagonisti dell'attesissima serie!

Dopo il poster che aveva svelato la data d'uscita di House of the Dragon lo scorso marzo, insieme alle nuove foto ufficiali di House of the Dragon, era calato il silenzio sull'attesa serie che debutterà il prossimo 21 agosto su HBO.

Dopo il teaser diffuso a ottobre, questo nuovo trailer ci mostra le prime immagini di House of the Dragon, la serie TV ambientata tre secoli prima degli eventi di Game of Thrones che racconterà la storia della casata Targaryen, segnata dallo spettro della follia e da varie profezie, con Emma D’Arcy nei panni della Principessa Rhaenyra Targaryen, primogenita del Re Viserys e con Matt Smith nel ruolo del principe Daemon Targaryen.

Insieme al nuovo trailer, HBO ha diffuso 9 nuovissimi character poster che ci presentano i protagonisti di House of the Dragon: nella galleria a fine articolo potete vedere, oltre ai già citati Smith e D'Arcy, Paddy Considine nei panni di re Viserys, Rhys Ifans in quelli di Otto Hightower, Olivia Cooke come Alicent Hightower, Steve Toussaint come Lord Corlys Velaryon, Eve Best nel ruolo della principessa Rhaenys Targaryen, Fabien Frankel in quello di Criston Cole e Sonoya Mizuno come Mysaria.

Proprio nei giorni scorsi George R. R. Martin, autore delle opere letterarie che hanno dato vita prima a Game of Thrones e poi a questo prequel, ha rivelato che House of the Dragon sarà piena di draghi e battaglie! Non ci resta che aspettare il 21 agosto per vederlo con i nostri occhi!