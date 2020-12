House of Dragon: le ultime novità su cast, trama e uscita dello spinoff di Game of Thrones

L’episodio finale di Game of Thrones è andato in onda più di un anno fa scioccando i fan della serie che ancora oggi dibattono sull’ottava stagione. Ma le avventure a Westeros non sono finite e torneremo ad immergerci nel mondo creato da Geroge RR Martin grazie al prequel incentrato sui Targaryen chiamato House of the Dragon.

Anche se i dettagli sul progetto rimangono top secret, sappiamo che lo spin-off riguarda la famiglia più pazza di Westeros ovvero i Targaryen. Ambientato 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones, House of the Dragon è basato sul romanzo di Martin Fire & Blood, che racconta i primi 150 anni della famiglia di origine di Daenerys. Un secondo libro che copre la storia rimanente che ha portato alla ribellione di Robert Baratheon offrirà molto materiale per potenziali stagioni future.

L’interprete di Re Viserys Targaryen sarà Paddy Considine viene descritto come "un uomo caloroso, gentile e rispettabile" che succede al vecchio re, Jaehaerys Targaryen, all'inizio della serie.

Matt Smith, Olivia Cooke ed Emma D'Arcy si sono uniti al cast principale di House of the Dragon, con Smith che interpreterà il principe Daemon Targaryen, fratello minore di Re Viserys ed erede al trono. Daemon, guerriero magistrale e cavaliere dei draghi, "possiede il vero sangue del drago. Ma si dice che ogni volta che nasce un Targaryen, gli dei lanciano una moneta". Cooke è stata scelta per interpretare Alicent Hightower, la figlia di Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re. Cresciuta nella Fortezza Rossa, Alicent è descritta come bella e regale, con una mente politica acuta. E D'Arcy interpreterà la principessa Rhaenyra Targaryen, la primogenita del re.

Sfortunatamente, non vedremo questo spin-off co-creato da George RR Martin e Ryan Condal almeno fino al 2022. Condal servirà come co-showrunner insieme a Miguel Sapochnik. Sapochnik, che ha diretto i principali episodi di Game of Thrones come La Battaglia dei Bastardi e La lunga notte.

Nel team di reesti arruolati figurano anche Clare Kilner (The Alienist: Angel of Darkness), Geeta V. Patel (The Witcher) e Greg Yaitanes (Banshee). Gli showrunner di Game of Thrones David Benioff e DB Weiss non saranno coinvolti in House of the Dragon e Martin ha annunciato che non scriverà alcun episodio fino a quando non avrà terminato Winds of Winter che i fan stanno aspettando da –parecchio- tempo.

Proprio come la maggior parte delle stagioni di Game of Thrones, la prima stagione di House of the Dragon sarà composta da 10 episodi.



Che cosa vi aspettate da House of the Dragon? Fatecelo sapere nei commenti!