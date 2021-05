House of the Dragon: le ultime novità, cosa sappiamo sullo spinoff di Game of Thrones

Le riprese di House of the Dragon sono attualmente in corso per la gioia di tutti i fan che non vedono l’ora di tornare a Westeros ed immergersi nuovamente nel mondo creato da George RR Martin, ecco quali sono le ultime novità che riguardano lo spinoff di Game of Thrones.

È passato più di un decennio da quando Game of Thrones ha fatto il suo debutto conquistando il pubblico e ora il primo spin-off del più grande spettacolo degli ultimi 10 anni è finalmente in arrivo. HBO ha annunciato House of the Dragon nel 2020 e da allora i fan hanno atteso ulteriori informazioni e un primo sguardo alla serie.

Riprese e numero di episodi

L'account Twitter ufficiale di House of the Dragon il 26 aprile scorso ha condiviso la notizia che la produzione era iniziata accompagnando l’annuncio con una foto del cast che leggeva le sceneggiature. La prima stagione sarà composta da 10 episodi, proprio come la maggior parte delle stagioni di Game of Thrones.

Cast

Paddy Considine interpreterà il nobile Re Viserys Targaryen nella nuova serie. Viene descritto come "un uomo caloroso, gentile e rispettabile" che succede al Vecchio Re, Jaehaerys Targaryen, all'inizio della serie. Matt Smith, Olivia Cooke ed Emma D'Arcy si sono uniti al cast principale.

Smith interpreterà il principe Daemon Targaryen, fratello minore di re Viserys ed erede al trono. Daemon magistrale guerriero e cavaliere di draghi, "possiede il vero sangue del drago. Ma si dice che ogni volta che nasce un Targaryen, gli dei lanciano una moneta in aria".

Cooke è stata scelta per vestire i panni di Alicent Hightower, la figlia di Otto Hightower. Cresciuta nella Fortezza Rossa, Alicent è descritta come bella e regale, con una mente politica acuta.

E D'Arcy interpreterà la principessa Rhaenyra Targaryen, la primogenita del re e cavaliere di draghi.

Nel cast figurano anche Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno. Recentemente Graham McTavish si è unito al cast di House of the Dragon.

Trama

La sinossi ufficiale della HBO recita: "Basato sul libro Fire & Blood di George RR Martin, la serie racconterà la storia della Casa Targaryen (ovvero la casa che ci ha dato la Madre dei Draghi, Daenerys Targaryen) e si svolgerà 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones."

Immagini

HBO ha rilasciato le prime immagini ufficiali di House of the Dragon, che ci permettono di dare un primo sguardo alla Principessa Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen, Lord Corlys Velaryon, Alicent Hightower e Otto Hightower.

Data di uscita

La produzione è iniziata ufficialmente all'inizio del 2021 e l'account ufficiale ha confermato che la serie uscirà a un certo punto nel 2022 a meno che non ci siano ritardi dovuti alla pandemia di Covid-19. House of the Dragon debutterà su Sky in contemporanea con la messa in onda americana su HBO.



Dopo il finale non proprio entusiasmante di Game of Thrones, che ha deluso molti fan, siete curiosi di vedere House of the Dragon? Fatecelo sapere nei commenti!