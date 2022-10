House of the Dragon: ecco il video dietro le quinte dell'ultimo episodio!

Possiamo dirlo con certezza: la prima stagione della nuova serie HBO ha fatto centro. Oltre ad aver superato Game of Thrones in Europa, House of the Dragon è riuscita a riportare milioni di fan di tutto il mondo nell'universo creato da George R.R.Martin.

Dopo il rilascio della decima puntata di House of the Dragon, HBO ha condiviso su YouTube un nuovo video dietro le quinte incentrato sulla figura di Rhaenyra, con gli interventi di Emma D'Arcy, dei co-showrunner Miguel Sapochnik e Ryan Condal e del regista Gerg Yaitanes.

Nell'episodio, le notizie giunte a Dragonstone per mano di Rhaenys hanno colto impreparata la regina, in quel momento alle prese anche con un problematico travaglio, con D'Arcy che ha raccontato: "Rhaenyra ha aspettato una lettera per una vita, essenzialmente. Una lettera che dice: "tuo padre è morto e ora tocca a te". E voglio dire, questa è un'aspettativa davvero importante. E alla fine arriva, e lei è in travaglio".

Parlando invece dei figli di Rhaenyra, ormai pronti a diventare uomini con la guerra alle porte, l'attrice ha dichiarato: "Penso che mandare via i suoi figli sia stato l'inizio della fine di una certa stabilità". A Capo Tempesta, Lucerys perde tragicamente la vita a causa di Aemond. Quindi, dopo aver perso in pochissimo tempo suo padre e il suo bambino, Rhaenyra dovrà affrontare anche la morte di suo figlio: "Ci sono molte perdite, c'è molta morte, molto dolore, di diverso tipo, eppure in qualche modo, penso che tutto ciò sposterà i paletti della sofferenza".